Со "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" могут снять по 3 очка

Финансовое положение "Анжи" ухудшается. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что задолженность по сравнению с июлем выросла на 50 миллионов рублей - до 300 миллионов. Игроки уведомили руководство, что не выйдут на матч 11-го тура с ЦСКА, если им не выплатят долги по зарплате.

В итоге все может завершиться снятием махачкалинцев с чемпионата. Тогда в соответствии с регламентом турнира произойдет следующее:

- место клуба, исключенного из числа участников, останется вакантным до окончания чемпионата;

- если в ходе турнира будет исключен один клуб, то по завершении чемпионата на понижение в первый дивизион отправится только еще один клуб, чья команда наберет наименьшее число очков;

Есть один важный пункт, который может коснуться тех, кто уже сыграл с "Анжи". Он устанавливает следующее:

"Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей".

На сегодня "Анжи" провел девять игр (+3=0-6). Получается, что команды, одержавшие победы над махачкалинцами, могут лишиться своих очков. То есть, если результаты аннулируют, по три очка вычтут у "Локомотива", "Спартака", "Краснодара", "Уфы", "Оренбурга" и "Крыльев Советов". (Александр БОБРОВ)