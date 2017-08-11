Снова "двойка"! В пользу "Спартака" не назначили пенальти

Как стало известно "СЭ", инспектор состоявшегося в среду матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" (2:0) Сергей Зуев значительно снизил оценку арбитру Сергею Куликову за качество судейства. По нашим данным, она составила 7,8 или 7,9 балла. Это равно "двойке" по пятибалльной шкале.
Инспектор определил, что на 37-й минуте Куликов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел, что игрок тульской команды Горан Чаушич в своей штрафной ударил Зе Луиша в область голеностопа и сбил соперника. Куликов жестом предложил спартаковцу встать с газона и продолжить игру.
Стоит отметить, что, несмотря на низкую оценку, арбитр получил очередное назначение. В воскресенье он будет работать на матче 6-го тура "Локомотив" – "Тосно". Возможно, его не успели заменить или просто не смогли найти замену. (Александр БОБРОВ)
Odissevs
Привет всем воняющим на тему о том, что судьи топят за "Спартак".
21:12
Джин Игнатов
В России со спортом и тем что привязано к нему - полный хана ! Пока не будут наказыватьсудей и увольнять за неправильное решение - все остается на своих местах ! Особенно когда во ьглаве назначили Богодосского или ка его фамилия ?! Человека , котрорый против повторов ! Ибо он хочет иметь деньги - чтобы все проходило через его !
20:58
tarkys
Зе мужик, в полном смысле слова, дубасят его в игре не по детски, но встает и идет вперед, уважение Зе, удачи и успехов.
20:57
marksan
Как долго спал экс-полковник ГРУ с владением китайского! Очнулся! На пиво не хватило, начальник отдела СЭ?
20:47