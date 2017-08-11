Снова "двойка"! В пользу "Спартака" не назначили пенальти

Как стало известно "СЭ", инспектор состоявшегося в среду матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" (2:0) Сергей Зуев значительно снизил оценку арбитру Сергею Куликову за качество судейства. По нашим данным, она составила 7,8 или 7,9 балла. Это равно "двойке" по пятибалльной шкале.

Инспектор определил, что на 37-й минуте Куликов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел, что игрок тульской команды Горан Чаушич в своей штрафной ударил Зе Луиша в область голеностопа и сбил соперника. Куликов жестом предложил спартаковцу встать с газона и продолжить игру.

Стоит отметить, что, несмотря на низкую оценку, арбитр получил очередное назначение. В воскресенье он будет работать на матче 6-го тура "Локомотив" – "Тосно". Возможно, его не успели заменить или просто не смогли найти замену. (Александр БОБРОВ)