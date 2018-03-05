Снежное дерби - как это было. Видеоотчет "Спартака" о матче с "Локомотивом"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал видеорепортаж о матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). В отчете представлены не только яркие моменты снежного дерби, но и комментарии главного тренера и игроков красно-белых - Массимо Карреры, Андрея Ещенко, Александра Самедова, а также игрока железнодорожников Неманьи Пейчиновича.

После 21-го тура "Локомотив" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. В активе "Спартака", который располагается на третьей строчке, 38 очков.