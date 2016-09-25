Сможет ли Лунев побить достижение Сметанина?

Андрей Лунев начал свою карьеру в премьер-лиге с трех матчей без пропущенных мячей. Он стал двенадцатым вратарем, которому удался подобный старт в чемпионатах России. Дольше всех оставался "сухим" динамовец Андрей Сметанин, не пропускавший в первых шести играх за бело-голубых в сезоне-1992. Повторить это достижение голкиперу "Уфы" будет непросто – ближайшие три матча башкирская команда проведет против ЦСКА, "Ростова" и набравшего хороший ход "Амкара".

Стоит отметить, что Иосиф Гришикашвили и Егор Бабурин так и не позволили соперникам себя переиграть. Правда, у воспитанника "Зенита" еще есть шанс в будущем улучшить свое достижение. (Алексей МОРОЗ)

Вратари, стартовавшие в чемпионате России с трех и более "сухих" матчей

Вратарь Клуб Сезон Матчи Соперники (минуты, дома/гости) Минуты Андрей СМЕТАНИН Динамо 1992 6 Динамо Ст (г) – 3:0, Спартак Вл (г) – 0:0, Факел* (д) – 5:0, Текстильщик (д) – 4:0, Динамо-Газовик* (д) – 1:0, Локомотив (д) – 0:0 528 Валерий ШАНТОЛОСОВ Локомотив НН 1992 5 Кубань (г) – 0:0, Ростсельмаш (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, Торпедо (д) – 1:0, Асмарал (г) – 0:0 494 Андрей ЧИЧКИН Ротор 1997 4 Локомотив (г) – 1:0, Шинник (г) – 2:0, Черноморец (д) – 3:0, Зенит (г) – 1:0 397 Алексей СТЕПАНОВ Амкар 2004 4 Кубань (г) – 0:0, Локомотив (г) – 0:0, Алания (д) – 1:0, Ростов (д) – 2:0 387 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Спартак 1992 4 Кр.Советов (д) – 5:0, Ротор (90, д) – 1:0, Локомотив НН (90, г) – 0:0, Шинник (90, г) – 1:0 369 Владимир САВЧЕНКО Ростсельмаш 1997 3 Алания (д) – 1:0, Ротор (г) – 2:0, Жемчужина (д) – 0:0 341 Егор БАБУРИН Зенит 2012/13 5 Мордовия (г) – 1:0, Кр.Советов (д) – 1:0, Локомотив (г) – 1:0, Амкар (г) – 0:0, Локомотив (д) – 1:0 309 Евгений КРЮКОВ Ростсельмаш 1992 3 Шинник (д) – 2:0, Локомотив НН (д) – 0:0, Кубань (г) – 2:0 297 Андрей ВИКТОРОВИЧ Луч-Энергия 1993 3 Текстильщик (д) – 0:0, Ротор (д) – 0:0, Океан (г) – 1:0 280 Андрей ЛУНЕВ Уфа 2016/17 3 Краснодар (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:0, Спартак (г) – 1:0 270 Роман БЕРЕЗОВСКИЙ Зенит 1996 3 КамАЗ (д) – 2:1, Торпедо (д) – 0:0, Уралмаш (д) – 1:0 225 Иосиф ГРИШИКАШВИЛИ Спартак-Алания 1995 3 Ростсельмаш (д) – 4:1*, Жемчужина (д) – 5:0, Текстильщик (г) – 1:0 142

* Провел матч не полностью