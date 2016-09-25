22:04 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сможет ли Лунев побить достижение Сметанина?

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Андрей Лунев начал свою карьеру в премьер-лиге с трех матчей без пропущенных мячей. Он стал двенадцатым вратарем, которому удался подобный старт в чемпионатах России. Дольше всех оставался "сухим" динамовец Андрей Сметанин, не пропускавший в первых шести играх за бело-голубых в сезоне-1992. Повторить это достижение голкиперу "Уфы" будет непросто – ближайшие три матча башкирская команда проведет против ЦСКА, "Ростова" и набравшего хороший ход "Амкара".

Стоит отметить, что Иосиф Гришикашвили и Егор Бабурин так и не позволили соперникам себя переиграть. Правда, у воспитанника "Зенита" еще есть шанс в будущем улучшить свое достижение. (Алексей МОРОЗ)

Вратари, стартовавшие в чемпионате России с трех и более "сухих" матчей

Вратарь

Клуб

Сезон

Матчи

Соперники (минуты, дома/гости)

Минуты

Андрей СМЕТАНИН

Динамо

1992

6

Динамо Ст (г) – 3:0, Спартак Вл (г) – 0:0, Факел* (д) – 5:0, Текстильщик (д) – 4:0, Динамо-Газовик* (д) – 1:0, Локомотив (д) – 0:0

528

Валерий ШАНТОЛОСОВ

Локомотив НН

1992

5

Кубань (г) – 0:0, Ростсельмаш (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, Торпедо (д) – 1:0, Асмарал (г) – 0:0

494

Андрей ЧИЧКИН

Ротор

1997

4

Локомотив (г) – 1:0, Шинник (г) – 2:0, Черноморец (д) – 3:0, Зенит (г) – 1:0

397

Алексей СТЕПАНОВ

Амкар

2004

4

Кубань (г) – 0:0, Локомотив (г) – 0:0, Алания (д) – 1:0, Ростов (д) – 2:0

387

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Спартак

1992

4

Кр.Советов (д) – 5:0, Ротор (90, д) – 1:0, Локомотив НН (90, г) – 0:0, Шинник (90, г) – 1:0

369

Владимир САВЧЕНКО

Ростсельмаш

1997

3

Алания (д) – 1:0, Ротор (г) – 2:0, Жемчужина (д) – 0:0

341

Егор БАБУРИН

Зенит

2012/13

5

Мордовия (г) – 1:0, Кр.Советов (д) – 1:0, Локомотив (г) – 1:0, Амкар (г) – 0:0, Локомотив (д) – 1:0

309

Евгений КРЮКОВ

Ростсельмаш

1992

3

Шинник (д) – 2:0, Локомотив НН (д) – 0:0, Кубань (г) – 2:0

297

Андрей ВИКТОРОВИЧ

Луч-Энергия

1993

3

Текстильщик (д) – 0:0, Ротор (д) – 0:0, Океан (г) – 1:0

280

Андрей ЛУНЕВ

Уфа

2016/17

3

Краснодар (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:0, Спартак (г) – 1:0

270

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

Зенит

1996

3

КамАЗ (д) – 2:1, Торпедо (д) – 0:0, Уралмаш (д) – 1:0

225

Иосиф ГРИШИКАШВИЛИ

Спартак-Алания

1995

3

Ростсельмаш (д) – 4:1*, Жемчужина (д) – 5:0, Текстильщик (г) – 1:0

142

* Провел матч не полностью

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