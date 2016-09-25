Сможет ли Лунев побить достижение Сметанина?

Андрей Лунев начал свою карьеру в премьер-лиге с трех матчей без пропущенных мячей. Он стал двенадцатым вратарем, которому удался подобный старт в чемпионатах России. Дольше всех оставался "сухим" динамовец Андрей Сметанин, не пропускавший в первых шести играх за бело-голубых в сезоне-1992. Повторить это достижение голкиперу "Уфы" будет непросто – ближайшие три матча башкирская команда проведет против ЦСКА, "Ростова" и набравшего хороший ход "Амкара".
Стоит отметить, что Иосиф Гришикашвили и Егор Бабурин так и не позволили соперникам себя переиграть. Правда, у воспитанника "Зенита" еще есть шанс в будущем улучшить свое достижение. (Алексей МОРОЗ)
Вратари, стартовавшие в чемпионате России с трех и более "сухих" матчей
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Соперники (минуты, дома/гости)
|
Минуты
|
Андрей СМЕТАНИН
|
Динамо
|
1992
|
6
|
Динамо Ст (г) – 3:0, Спартак Вл (г) – 0:0, Факел* (д) – 5:0, Текстильщик (д) – 4:0, Динамо-Газовик* (д) – 1:0, Локомотив (д) – 0:0
|
528
|
Валерий ШАНТОЛОСОВ
|
Локомотив НН
|
1992
|
5
|
Кубань (г) – 0:0, Ростсельмаш (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, Торпедо (д) – 1:0, Асмарал (г) – 0:0
|
494
|
Андрей ЧИЧКИН
|
Ротор
|
1997
|
4
|
Локомотив (г) – 1:0, Шинник (г) – 2:0, Черноморец (д) – 3:0, Зенит (г) – 1:0
|
397
|
Алексей СТЕПАНОВ
|
Амкар
|
2004
|
4
|
Кубань (г) – 0:0, Локомотив (г) – 0:0, Алания (д) – 1:0, Ростов (д) – 2:0
|
387
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Спартак
|
1992
|
4
|
Кр.Советов (д) – 5:0, Ротор (90, д) – 1:0, Локомотив НН (90, г) – 0:0, Шинник (90, г) – 1:0
|
369
|
Владимир САВЧЕНКО
|
Ростсельмаш
|
1997
|
3
|
Алания (д) – 1:0, Ротор (г) – 2:0, Жемчужина (д) – 0:0
|
341
|
Егор БАБУРИН
|
Зенит
|
2012/13
|
5
|
Мордовия (г) – 1:0, Кр.Советов (д) – 1:0, Локомотив (г) – 1:0, Амкар (г) – 0:0, Локомотив (д) – 1:0
|
309
|
Евгений КРЮКОВ
|
Ростсельмаш
|
1992
|
3
|
Шинник (д) – 2:0, Локомотив НН (д) – 0:0, Кубань (г) – 2:0
|
297
|
Андрей ВИКТОРОВИЧ
|
Луч-Энергия
|
1993
|
3
|
Текстильщик (д) – 0:0, Ротор (д) – 0:0, Океан (г) – 1:0
|
280
|
Андрей ЛУНЕВ
|
Уфа
|
2016/17
|
3
|
Краснодар (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:0, Спартак (г) – 1:0
|
270
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
Зенит
|
1996
|
3
|
КамАЗ (д) – 2:1, Торпедо (д) – 0:0, Уралмаш (д) – 1:0
|
225
|
Иосиф ГРИШИКАШВИЛИ
|
Спартак-Алания
|
1995
|
3
|
Ростсельмаш (д) – 4:1*, Жемчужина (д) – 5:0, Текстильщик (г) – 1:0
|
142
* Провел матч не полностью