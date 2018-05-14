"Смотрите все на сайте". Каррера после заседания совета директоров "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался от комментариев после заседания совета директоров клуба по итогам сезона. Итальянский специалист покинул офис "Лукойла" вместе с главой департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом, техническим директором "Спартака" Юханом Гераскиным и известным агентом Марко Трабукки, помогающим Каррере в делах.

"Смотрите все на сайте", – ответил итальянец на вопрос об итогах заседания.

Как сообщал "СЭ", главное решение совета директоров: Каррера продолжает работу в соответствии с контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата. Кроме того, обсуждена трансферная политика клуба на лето, разобраны ошибки тренерского штаба в минувшем розыгрыше РФПЛ и приняты меры для того, чтобы они не повторились в будущем. (Вячеслав КОРОТКИН)

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