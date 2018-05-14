"Смотрите все на сайте". Каррера после заседания совета директоров "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался от комментариев после заседания совета директоров клуба по итогам сезона. Итальянский специалист покинул офис "Лукойла" вместе с главой департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом, техническим директором "Спартака" Юханом Гераскиным и известным агентом Марко Трабукки, помогающим Каррере в делах.
"Смотрите все на сайте", – ответил итальянец на вопрос об итогах заседания.
Как сообщал "СЭ", главное решение совета директоров: Каррера продолжает работу в соответствии с контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата. Кроме того, обсуждена трансферная политика клуба на лето, разобраны ошибки тренерского штаба в минувшем розыгрыше РФПЛ и приняты меры для того, чтобы они не повторились в будущем. (Вячеслав КОРОТКИН)
Don
Митяй.КБ, да их постоянно наклоняют, они же голубых кровей с белой примесью))) Из 9 последних матчей со Спартаком один еле выиграли, а писку то писку))))
16:39
Митяй.КБ
blue-white! Ничего себе тебя угораздило,хоть по любви или заставили?
16:29
blue-white!
Очко болит, но жить буду!)))
16:25
да, мой учитель
как прошло заседание совета директоров? - смотрите на порно-сайте.
16:17
mikeV
Браво, СЭ! Заголовок - "Что сказал Карера?". Текст статьи - Карера отказался от комментариев. Давайте ищо статей по этому принципу!! Например: Заголовок "Что сказал Федун про возможность назначения Семака в Зенит?" и текст статьи - "Насколько известно СЭ, Федун про Семака ничего не говорил". Вы стали как забор из анекдота - написано, а на самом деле нету.
16:11