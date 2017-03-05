Смолов забил "Спартаку" с пенальти и сравнял счет

В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" нападающий хозяев Федор Смолов реализовал пенальти. На 72-й минуте защитник красно-белых Дмитрий Комбаров нарушил правила на Андреасе Гранквисте.
Отметим, что предыдущие два удара с "точки" Смолов не реализовал. В матче Кубка России против "Урала" Смолов не смог забить с 11-метровой отметки в основное время и в серии пенальти. В текущем сезоне российский форвард забил 11-й мяч в 13-м матче чемпионата.
zoolord
Да левый пеналь. Судья то питерский.
18:29
честный человечишко
Бобров, ау!!! Пенальти-то не было...
18:12