18:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов забил "Спартаку" с пенальти и сравнял счет

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В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" нападающий хозяев Федор Смолов реализовал пенальти. На 72-й минуте защитник красно-белых Дмитрий Комбаров нарушил правила на Андреасе Гранквисте.

Отметим, что предыдущие два удара с "точки" Смолов не реализовал. В матче Кубка России против "Урала" Смолов не смог забить с 11-метровой отметки в основное время и в серии пенальти. В текущем сезоне российский форвард забил 11-й мяч в 13-м матче чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Да левый пеналь. Судья то питерский.

18:29

честный человечишко

Бобров, ау!!! Пенальти-то не было...

18:12

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