Смолов забил и ошибся. "Краснодар" проиграл "Рубину" в Казани

"Краснодар" на выезде проиграл "Рубину" (1:2) в матче 1-го тура чемпионата России. Победу казанцам принесли два гола Сердара Азмуна, который стал автором первого дубля этого розыгрыша премьер-лиги. У проигравших единственный мяч на счету капитана команды Федора Смолова.

Отметим, что в эпизоде со вторым голом "Рубина" Смолов результативную ошибку – нападающий, находясь в центральном круге, попытался отдать пас одному из своих защитников – его перехватил Азмун. Иранский форвард хозяев поля обыграл голкипера Станислава Крицюка и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором туре "Рубин" 3 августа в гостях встретится с "Динамо", "Краснодар" на следующий день встретится с "Уралом".

Чемпионат России

Премьер-лига - 2018/2019

1-й тур

"Рубин" - "Краснодар" - 2:1

Голы: Азмун, 9 (1:0). Смолов, 31 (1:1). Азмун, 38 (2:1).

"Рубин": Джанаев, Байрамян, Сесар Навас, Чико, Уремович, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 89), Могилевец, И.Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский (Игнатьев, 76), Каборе, Перейра (Куэва, 64), Мамаев, Смолов, Вандерсон Масиэл (Классон, 64).

Предупреждения: Могилевец, 39. Спаич, 43.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Еремин, Чельцов (все - Москва).

29 июля. Казань. Стадион "Казань Арена".

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