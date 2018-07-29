Смолов забил и ошибся. "Краснодар" проиграл "Рубину" в Казани

"Краснодар" на выезде проиграл "Рубину" (1:2) в матче 1-го тура чемпионата России. Победу казанцам принесли два гола Сердара Азмуна, который стал автором первого дубля этого розыгрыша премьер-лиги. У проигравших единственный мяч на счету капитана команды Федора Смолова.
Отметим, что в эпизоде со вторым голом "Рубина" Смолов результативную ошибку – нападающий, находясь в центральном круге, попытался отдать пас одному из своих защитников – его перехватил Азмун. Иранский форвард хозяев поля обыграл голкипера Станислава Крицюка и отправил мяч в пустые ворота.
Во втором туре "Рубин" 3 августа в гостях встретится с "Динамо", "Краснодар" на следующий день встретится с "Уралом".
Чемпионат России
Премьер-лига - 2018/2019
1-й тур
Голы: Азмун, 9 (1:0). Смолов, 31 (1:1). Азмун, 38 (2:1).
"Рубин": Джанаев, Байрамян, Сесар Навас, Чико, Уремович, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 89), Могилевец, И.Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский (Игнатьев, 76), Каборе, Перейра (Куэва, 64), Мамаев, Смолов, Вандерсон Масиэл (Классон, 64).
Предупреждения: Могилевец, 39. Спаич, 43.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Еремин, Чельцов (все - Москва).
29 июля. Казань. Стадион "Казань Арена".