20:31 | Футбол — РПЛ

Смолов взялся бить пенальти. И попал в штангу

Обсудить
13

"Локомотив" в матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака" не смог реализовать пенальти. 

После игры рукой и удаления защитника красно-белых Николая Рассказова пенальти исполнил форвард "Локо" Федор Смолов, однако он попал в штангу. Счет остался 2:0 в пользу "Спартака".

Смолов решился исполнить 11-метровый, несмотря на неудачную попытку в серии послематчевых пенальти игры 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорветия. Тогда футболист подошел к "точке" первым, но смазал попытку ударом в стиле Паненки.

Смолов посмеялся над своей "паненкой". Респект ему

Спартак - Локомотив

 

Обсудить
13
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...