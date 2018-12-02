Смолов взялся бить пенальти. И попал в штангу

"Локомотив" в матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака" не смог реализовать пенальти.

После игры рукой и удаления защитника красно-белых Николая Рассказова пенальти исполнил форвард "Локо" Федор Смолов, однако он попал в штангу. Счет остался 2:0 в пользу "Спартака".

Смолов решился исполнить 11-метровый, несмотря на неудачную попытку в серии послематчевых пенальти игры 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорветия. Тогда футболист подошел к "точке" первым, но смазал попытку ударом в стиле Паненки.

Смолов посмеялся над своей "паненкой". Респект ему