Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов заявил, что хочет сделать следующую татуировку на теле по эскизу известного российского каллиграфиста Покраса Лампаса.

– Вы тесно связаны с миром искусства, часто появляетесь на нестандартных акциях. Может быть у вас есть идеи художественные какие-то?

– Особо идей художественных у меня не было, разве что болельщики периодически дарят что-то. Что касается Покраса, то было бы круто, если бы он придумал эскиз для моей будущей татуировки. А еще, как идея, можно было бы выстричь газон на стадионе "Локомотива". (Александр Рогулев)