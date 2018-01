Смолов выложил отрывок из песни Fall Out Boy

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграме выложил свою фотографию, подписав ее словам из песни The Phoenix от группы Fall Out Boy: "Then I’ll raise u like a Phoenix..." (перевод с английского – затем подниму тебя из пепла словно птицу-феникс. – Прим. "СЭ"). Форвард уже не первый раз делает подобные посты.

Напомним, что последнее время о будущем Смолова ходит много слухов. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Вест Хэм". Отмечалось, что "молотобойцы" заплатят за переход форварда около 17 миллионов евро.

Также сообщалось, что 27-летний россиянин может стать футболистом "Зенита". Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "быков" он провел 15 матчей во всех турнирах, забил десять голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

