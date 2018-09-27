Смолов выбыл на месяц

Как стало известно "СЭ", в среду нападающий "Локомотива" Федор Смолов получил травму связок плеча в матче 1/16 финала Кубка России с "Балтикой" (москвичи победили в дополнительное время со счетом 3:2). На следующей неделе 28-летнему футболисту предстоит операция, после которой он сможет вернуться в строй только через месяц.

Смолов получил повреждение на 90-й минуте встречи в единоборстве с Андреем Буйволовым: форвард пытался замкнуть прострел Эдера с правого фланга, но защитник калининградцев помешал ему, судя по всему, с нарушением правил. Арбитр Алексей Амелин оставил момент без внимания – 11-метровый назначен не был. (Вячеслав Короткин)

Олимп-Кубок России. 1/16 финала. Результаты всех матчей //

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