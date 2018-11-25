Смолов вручил "Золотой Граммофон-2018" Лободе

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов вручил премию "Золотой Граммофон" певице Светлане Лободе. 36-летняя украинская певица получила награду за песню "Superstar".

– Вчера прошла премия "Золотой Граммофон-2018" на большом праздничном концерте в Кремле, – написала PR-менеджер футболиста Елена Болотова в Инстаграме. – Федор Смолов вручил премию Светлане Лободе. Спасибо большое Русскому Радио за приглашение.

В текущем сезоне Смолов сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.