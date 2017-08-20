Смолов - в запасе "Краснодара" на матч с "Ростовом"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Краснодара" на матч 7-го тура чемпионата России. Отметим, что нападающий гостей Федор Смолов начнет встречу на скамейке запасных.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Калачев, Юсупов, Зуев, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Киреев, Байрамян, Могилевец, Думбия, Майер, Кинтеро, Саид, Шомуродов.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Классон, Ристич, Игнатьев.

Запасные: Латышонок, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Жоаузинью, Подберезкин, Вандерсон, Смолов, Иван.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры