18:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Зенитом"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита". Нападающий Федор Смолов выйдет на поле в стартовом составе. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе, Перейра - Мамаев, Смолов, Классон.

Трансляция матча "Зенит" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEX Spartacus

ну сэ, хватит косячить, какой локомотив?

18:48