Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита". Нападающий Федор Смолов выйдет на поле в стартовом составе. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе, Перейра - Мамаев, Смолов, Классон.

Трансляция матча "Зенит" - "Краснодар"