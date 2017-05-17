Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита". Нападающий Федор Смолов выйдет на поле в стартовом составе. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе, Перейра - Мамаев, Смолов, Классон.
Трансляция матча "Зенит" - "Краснодар"
Стартовый состав "быков" на игру #ЗенитКраснодар!#ВпередБыки #РФПЛ pic.twitter.com/vIjURzIga1– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 мая 2017 г.
ALEX Spartacus
ну сэ, хватит косячить, какой локомотив?
18:48