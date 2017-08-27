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18:45 | Футбол — РФПЛ

Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Динамо"


Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Динамо" на матч 8-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдет нападающий "быков" Федор Смолов.

 
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"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Латышонок, Адамов, Янбаев, Грицаенко, Самбрано, Мамаев, Жоаозинью, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Иван.

"Динамо": Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Шунич, Темников, Зотов, Панченко, Ташаев, Соу, Вандерсон.

Запасные: Лещук, Белоруков, Козлов, Морозов, Калугин, Соснин, Сапета, Катрич, Тиам, Луценко, Бечирай.

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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