Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Зенита"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 11-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится нападающий "быков" Федор Смолов.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.

Встреча "Краснодар" – "Зенит" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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