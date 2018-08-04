Смолов - в старте "Краснодара" и с капитанской повязкой на матч с "Уралом". На неделе он попал в ДТП

"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 2-го тура Российской премьер-лиги с "Уралом". Встреча на "Екатеринбург Арене" начнется в 14.00 по московскому времени. Форвард Федор Смолов выйдет в стартовом составе "быков" и с капитанской повязкой.

Состав "Краснодара": Крицюк - Марков, Мартынович, Спайич, Рамирес - Газинский, Каборе, Перейра, Стоцкий, Классон - Смолов (к).

Состав "Урала": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Кулаков (К), Балажиц - Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир - Ильин.

В ночь на 1-е августа Смолов попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

"Урал" - "Краснодар": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)