Смолов в Париже показал "жест Гризманна"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов частично исполнил обещание, данное 13-летнему болельщику Егору Игнатенко. Футболист 20 мая побывал на юношеском турнире и пообещал отпраздновать свой следующий гол в стиле нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. В матче 30-го тура чемпионата России против "Томи" (5:1) он оформил хет-трик, однако ни один из голов так и не отпраздновал "по-гризманновски". Вместо этого он выложил видео характерного жеста на фоне Эйфелевой башни.

"Егор, я не отпраздновал гол, как мы договаривались! Лови привет с Родины твоего любимого футболиста!" - написал Смолов на своей странице в Инстаграме.