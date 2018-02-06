17:20 | Футбол — РФПЛ

Смолов - в нападении "Краснодара" на матч с "Стремсгодсетом"

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Стали известны составы на товарищеский матч "Краснодар" - "Стремсгодсет". С первых минут у "быков" на поле выйдет нападающий Федор Смолов.

"Краснодар": Крицюк - Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин - Классон, Каборе, Перейра - Вандерсон, Смолов, Мамаев.

ЗапасныеСиницын, Адамов, Мартынович, Янбаев, Жигулев, Воробьев, Татаев, Бутенко, Жоаозиньо, Иван.

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