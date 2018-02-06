Смолов - в нападении "Краснодара" на матч с "Стремсгодсетом"

Стали известны составы на товарищеский матч "Краснодар" - "Стремсгодсет". С первых минут у "быков" на поле выйдет нападающий Федор Смолов.
"Краснодар": Крицюк - Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин - Классон, Каборе, Перейра - Вандерсон, Смолов, Мамаев.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Янбаев, Жигулев, Воробьев, Татаев, Бутенко, Жоаозиньо, Иван.
В Марбелье полным ходом идет подготовка к товарищескому матчу #КраснодарСтрёмсгодсет. Команды уже приехали на стадион "Дама де ноче", где меньше, чем через час выйдут на поле.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 февраля 2018 г.
"Быки" начнут матч в следующем составе: pic.twitter.com/dcTdbv1CfL
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А где Шатов?
17:28