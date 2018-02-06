Смолов - в нападении "Краснодара" на матч с "Стремсгодсетом"

В Марбелье полным ходом идет подготовка к товарищескому матчу #КраснодарСтрёмсгодсет. Команды уже приехали на стадион "Дама де ноче", где меньше, чем через час выйдут на поле.



"Быки" начнут матч в следующем составе: pic.twitter.com/dcTdbv1CfL