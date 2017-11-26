Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Уралом"

Стали известны составы "Урала" и "Краснодара" на матч 18-го тура чемпионата России. В атаке у екатеринбуржцев сыграют Игорь Портнягин и Эрик Бикфалви. Единственным номинальным форвардом у гостей будет Федор Смолов.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Урал": Годзюр - Чернов, Меркулов, Балажиц - Димитров, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль - Портнягин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Манучарян, Чантурия, Ильин.

"Краснодар": Синицин - Рамирес, Грицаенко, Гранквист, Петров - Газинский, Каборе, Жоаузинью, Перейра, Классон - Смолов.

Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Подберезкин, Жигулев, Ристич, Сулейманов, Иван.

Напомним, матч "Урал" - "Краснодар" состоится сегодня и начнется в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.