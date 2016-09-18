19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Ростовом"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Ростова". На острие атаки с первых минут сыграет Федор Смолов.

Состав "Краснодара": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Эбуэ, Каборе, Газинский - Ахмедов, Смолов, Жоаузинью.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bobik777

У Жорика российское гражданство.

19:32

С.Мороз

В стартовом составе всего 4 российских игрока,а как же регламент?

19:27

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