Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Ростова". На острие атаки с первых минут сыграет Федор Смолов.
Состав "Краснодара": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Эбуэ, Каборе, Газинский - Ахмедов, Смолов, Жоаузинью.
Стартовый состав и расстановка "быков" на матч #КраснодарРостов: pic.twitter.com/t8eoIH6tlf– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 18 сентября 2016 г.
bobik777
У Жорика российское гражданство.
19:32
С.Мороз
В стартовом составе всего 4 российских игрока,а как же регламент?
19:27