Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Ростова". На острие атаки с первых минут сыграет Федор Смолов.

Состав "Краснодара": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Эбуэ, Каборе, Газинский - Ахмедов, Смолов, Жоаузинью.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"