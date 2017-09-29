Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Арсенала" и "Краснодара" на матч 12-го тура чемпионата России. На острие атаки кубанской команды появится Федор Смолов.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Александров, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Джорджевич, Кангва.

Запасные - Левашов, Березин, Григалава, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Сикоев, Расич.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Классон, Подберезкин, Каборе, Вандерсон, Смолов.

Запасные - Латышонок, Крицюк, Янбаев, Грицаенко, Самбрано, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Ристич.

Матч "Арсенал" - "Краснодар" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.