Смолов успешно перенес операцию и выбыл на 30-40 дней

Сегодня нападающий "Локомотива" Федор Смолов перенес оперативное вмешательство на поврежденной ключице, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что операция прошла в штатном режиме без осложнений. Уже во вторник футболист может вернуться в Россию. Реабилитацию Федор будет проходить на базе "Локомотива" в Баковке.

Ориентированный срок реабилитации составит 30-40 дней.

​Напомним, Смолов получил травму связок плеча в матче 1/16 финала Кубка России с "Балтикой" (москвичи победили в дополнительное время со счетом 3:2).