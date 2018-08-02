Смолов улыбается на тренировке "Краснодара" после аварии

Федор СМОЛОВ (на заднем плане) во время тренировки "Краснодара" после аварии.

"Краснодар" продолжает подготовку к гостевому матчу 2-го тура Российской премьер-лиги против "Урала". Пресс-служба "быков" опубликовала видеосюжет о тренировке, которая прошла накануне в УТБ "Четук".

Из материала видно, что Смолов тренируется с командой наравне со всеми и пребывает в хорошем расположении духа.

Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации Mash, футболист во всем признался и пообещал все восстановить.

"Урал" – "Краснодар": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 14.00