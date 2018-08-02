13:54 | Футбол — РПЛ

Смолов улыбается на тренировке "Краснодара" после аварии

Федор СМОЛОВ (на заднем плане) во время тренировки "Краснодара" после аварии.
Федор СМОЛОВ (на заднем плане) во время тренировки "Краснодара" после аварии.

"Краснодар" продолжает подготовку к гостевому матчу 2-го тура Российской премьер-лиги против "Урала". Пресс-служба "быков" опубликовала видеосюжет о тренировке, которая прошла накануне в УТБ "Четук". 

Из материала видно, что Смолов тренируется с командой наравне со всеми и пребывает в хорошем расположении духа. 

Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.  

По информации Mash, футболист во всем признался и пообещал все восстановить. 

"Урал" – "Краснодар": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 14.00

К комментариям
2
Материалы других СМИ