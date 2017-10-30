Смолов стал вторым по системе "гол+пас" в истории "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в матче 15-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:1) забил два гола и сделал голевую передачу. В активе форварда 68 баллов по системе "гол+пас" (55+13). Россиянин вышел на второе место в истории клуба. По этому показателю Смолов уступает только полузащитнику Жоаузинью. В активе бразильца 94 балла (38+56).

Смолов исполнил свой 10-й пенальти в официальных матчах за "Краснодар" и реализовал 9-й. По количеству забитых мячей с 11-метровой отметки нападающий имеет 4-й результат в клубной истории.