Смолов стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, оформивший дубль в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0), забил 51-й гол. Как сообщает пресс-служба краснодарцев, он стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба.

По этому показателю россиянин обогнал Вандерсона, который теперь выступает за "Динамо". Кроме того, у Смолова 62 балла по системе "гол+пас" (51+11). Этот показатель является третьим в истории клуба.