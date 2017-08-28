Смолов стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, оформивший дубль в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0), забил 51-й гол. Как сообщает пресс-служба краснодарцев, он стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба.
По этому показателю россиянин обогнал Вандерсона, который теперь выступает за "Динамо". Кроме того, у Смолова 62 балла по системе "гол+пас" (51+11). Этот показатель является третьим в истории клуба.
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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129755