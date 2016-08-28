20:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов сравнял счет в матче с "Локомотивом"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сравнял счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 48-й минуте игры нападающий реализовал пенальти. Отметим, что этот забитый мяч стал для россиянина шестым во внутреннем первенстве.

Трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Красиво падают! Не верю, а судья не производит впечатление "зрячего". Может ли нравиться футбол, когда при розыгрыше углового, хозяева умудряются вернуть мяч своему вратарю? Кроме того, "физика" у Краснодара слабенькая. Краснодар 14 года канул в лету.

20:42

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