Смолов сравнял счет в матче с "Локомотивом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сравнял счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 48-й минуте игры нападающий реализовал пенальти. Отметим, что этот забитый мяч стал для россиянина шестым во внутреннем первенстве.

Трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив"