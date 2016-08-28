Смолов сравнял счет в матче с "Локомотивом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сравнял счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 48-й минуте игры нападающий реализовал пенальти. Отметим, что этот забитый мяч стал для россиянина шестым во внутреннем первенстве.
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сравнял счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 48-й минуте игры нападающий реализовал пенальти. Отметим, что этот забитый мяч стал для россиянина шестым во внутреннем первенстве.
defender_8
Красиво падают! Не верю, а судья не производит впечатление "зрячего". Может ли нравиться футбол, когда при розыгрыше углового, хозяева умудряются вернуть мяч своему вратарю? Кроме того, "физика" у Краснодара слабенькая. Краснодар 14 года канул в лету.
20:42