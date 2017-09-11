Смолов процитировал Pharaoh: "Сгораем напоказ"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выложил в своем Инстаграме фото с матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Форвард записал на свой счет единственный гол в этой встрече.

"Я давлю на газ, вся жизнь, как магистраль. Сгораем напоказ", – написал Смолов. Эта фраза является цитатой из песни рэпера Pharaoh "Одинокая звезда".

Напомним, что Смолов был заменен после своего гола и сразу отправился в раздевалку. После игры у него приключился небольшой конфликт с болельщиком в Твиттере, раскритиковавшим его действия в Уфе. "Футбол – это не ваше", – написал ему форвард.

Я давлю на газ,вся жизнь,как магистраль Сгораем напоказ...©🎵 Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 11 2017 в 12:22 PDT

Смолов ответил хейтеру в Твиттере: "Футбол - это не ваше" //

Смолов снова забивает. "Краснодар" уже в трех очках от "Зенита"