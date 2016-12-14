Смолов признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

Болельщики "Краснодара" признали нападающего Федора Смолова лучшим игроком команды в декабре, сообщается на сайте "быков". В последнем месяце 2016 года форвард сыграл в трех матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами – в ворота "Крыльев Советов" (1:1) и "Ниццы" (1:2).

Второе место в голосовании занял капитан команды Андреас Гранквист, третья строчка досталась полузащитнику Марату Измайлову.

В текущем сезоне чемпионата России Смолов забил 10 мячей в 12 встречах, а его команда занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги и сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы.