Смолов признан лучшим игроком "Краснодара" в апреле

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов был признан лучшим футболистом команды в апреле по версии болельщиков, информирует клубная пресс-служба. Всего в голосовании приняло участие более 1000 человек.

Третье место занял полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,1 процента голосов. За ставшего вторым вратаря Андрея Синицына проголосовало 20 процентов респондентов. А победитель опроса Федор Смолов, забивший в апреле четыре мяча, первенствовал с серьезным преимуществом – за него отдали голоса 36,8 процента от общего числа принявших участие в опросе.

Отметим, что Смолов в текущем сезоне четвертый раз признается болельщиками лучшим игроком месяца в составе команды – ранее он побеждал в опросах июля-августа, сентября и декабря 2016 года.