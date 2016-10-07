Смолов поздравил победителей международной олимпиады по физике

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов поздравил студентов Московского физико-технического института (МФТИ) с победой на международной олимпиаде в Цюрихе. По словам форварда, он сделал это, потому что захотел поддержать парней, которые не получили должного внимания.

Нападающий подарил студентам спортивную экипировку. В ответ Смолов получил толстовку с изображением Льва Ландау и символикой МФТИ. Также ребята пожелали форварду скорейшего выздоровления.

- Молодые умные ребята ярко представили Россию на международном уровне, - приводит официальный сайт МФТИ слова Смолова. - Я посчитал правильным как-то поддержать парней. Почему-то их достижения не получили должного внимания, хотя я считаю, что образование и успехи в учебе, особенно на таком уровне, достойны самого большого восхищения.