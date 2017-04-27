Смолов повторил результат Симутенкова и Веллитона

Гол в ворота "Амкара" стал для Федора Смолова пятнадцатым в чемпионате России-2016/17. Форвард "Краснодара", отличившийся в прошлом году 20 раз, оказался всего лишь шестым игроком, которому удалось в двух сезонах подряд записать на свой счет более 14 мячей. Такой же результат имеют в своем активе Игорь Симутенков, Александр Маслов и Веллитон. Халк отметился в трех чемпионатах, Олег Веретенников – в четырех. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд
|
Футболист
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
1995
|
29
|
25
|
|
|
1996
|
33
|
19
|
|
|
1997
|
34
|
22
|
|
|
1998
|
30
|
22
|
2013/14
|
24
|
17
|
|
|
2014/15
|
28
|
15
|
|
|
2015/16
|
27
|
17
|
1993
|
33
|
16
|
|
|
1994
|
28
|
21
|
Ростсельмаш
|
1995
|
30
|
18
|
|
|
1996
|
33
|
23
|
2009
|
28
|
21
|
|
|
2010
|
25
|
19
|
2015/16
|
29
|
20
|
|
|
2016/17
|
18
|
15
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АмкарКраснодар 0:1 63' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 – лучший бомбардир 15⚽ pic.twitter.com/onU3O7Ube4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.