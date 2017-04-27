Смолов повторил результат Симутенкова и Веллитона

Гол в ворота "Амкара" стал для Федора Смолова пятнадцатым в чемпионате России-2016/17. Форвард "Краснодара", отличившийся в прошлом году 20 раз, оказался всего лишь шестым игроком, которому удалось в двух сезонах подряд записать на свой счет более 14 мячей. Такой же результат имеют в своем активе Игорь Симутенков, Александр Маслов и Веллитон. Халк отметился в трех чемпионатах, Олег Веретенников – в четырех. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд

Футболист Клуб Сезон Матчи Голы Олег ВЕРЕТЕННИКОВ Ротор 1995 29 25 1996 33 19 1997 34 22 1998 30 22 ХАЛК Зенит 2013/14 24 17 2014/15 28 15 2015/16 27 17 Игорь СИМУТЕНКОВ Динамо 1993 33 16 1994 28 21 Александр МАСЛОВ Ростсельмаш 1995 30 18 1996 33 23 ВЕЛЛИТОН Спартак 2009 28 21 2010 25 19 Федор СМОЛОВ Краснодар 2015/16 29 20 2016/17 18 15

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