18:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов повторил результат Симутенкова и Веллитона

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Гол в ворота "Амкара" стал для Федора Смолова пятнадцатым в чемпионате России-2016/17. Форвард "Краснодара", отличившийся в прошлом году 20 раз, оказался всего лишь шестым игроком, которому удалось в двух сезонах подряд записать на свой счет более 14 мячей. Такой же результат имеют в своем активе Игорь Симутенков, Александр Маслов и Веллитон. Халк отметился в трех чемпионатах, Олег Веретенников – в четырех. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд

Футболист

Клуб

Сезон

Матчи

Голы

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор

1995

29

25

 

 

1996

33

19

 

 

1997

34

22

 

 

1998

30

22

ХАЛК

Зенит

2013/14

24

17

 

 

2014/15

28

15

 

 

2015/16

27

17

Игорь СИМУТЕНКОВ

Динамо

1993

33

16

 

 

1994

28

21

Александр МАСЛОВ

Ростсельмаш

1995

30

18

 

 

1996

33

23

ВЕЛЛИТОН

Спартак

2009

28

21

 

 

2010

25

19

Федор СМОЛОВ

Краснодар

2015/16

29

20

 

 

2016/17

18

15

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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