Смолов попал в аварию и разбил автомобиль за 9 миллионов рублей

Форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка, сообщают "Кубанские новости".

По информации издания, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, но официальных данных о происшествии пока нет.

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

Отметим, что BMW M5 First Edition – специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей.