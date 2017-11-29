Смолов пообещал закончить карьеру в "Краснодаре", если Россия выиграет чемпионат мира-2018

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов пообещал заключить пожизненный контракт с "быками", если национальная команда выиграет чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Вест Хэм" или "Наполи".

"Тогда я подстригусь наголо, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", – приводит Tvkrasnodar слова Смолова.

Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2019-го. В текущем сезоне форвард провел в составе "быков" 14 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделала 4 голевые передачи.

"В "Вест Хэме" Смолов будет прогрессировать, в "Спартаке" и "Зените" нет"