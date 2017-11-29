Смолов пообещал закончить карьеру в "Краснодаре", если Россия выиграет чемпионат мира-2018

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов пообещал заключить пожизненный контракт с "быками", если национальная команда выиграет чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Вест Хэм" или "Наполи".
"Тогда я подстригусь наголо, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", – приводит Tvkrasnodar слова Смолова.
Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2019-го. В текущем сезоне форвард провел в составе "быков" 14 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделала 4 голевые передачи.
"В "Вест Хэме" Смолов будет прогрессировать, в "Спартаке" и "Зените" нет"
Дополнительная информация
http://tvkrasnodar.ru/news/smolov_poobeschal_zakonchit_kareru_v_krasnodare_esli_rossiya_vyiigraet_chm_2018-74470/
krauss
Да Смолов ничем не рискует. Но в финале ЧМ (если такое случится) может начать бить по своим воротам.)
11:58
igorx70
Или если в Москву прилетят инопланетяне.
11:56