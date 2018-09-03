Смолов получил подарок за 100 матчей за "Краснодар" от Галицкого

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов получил памятный подарок от президента "Краснодара" Сергея Галицкого за 100 матчей, проведенных в составе "быков", информирует официальный сайт клуба.

Галицкий вручил подарок 28-летнему Смолову 1 сентября перед началом матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1). Встреча прошла в Краснодаре на новом стадионе.

Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. На его счету 101 игра и 64 мяча.