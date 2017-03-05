18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов покинул поле из-за травмы, "Краснодар" остался в меньшинстве

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В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" нападающий хозяев Федор Смолов покинул поле на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра. Отметим, что хозяева использовали все замены, таким образом, клуб продолжил встречу в меньшинстве. Форвард после повреждения ушел сразу в раздевалку.

Во втором тайме Смолов стал автором второго забитого хозяевами мяча. На 73-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне национального чемпионата.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Kostromich44

Смолову быстро аукнулось за питерский беспородовский пеналь. Конечно, может он и не виноват, но такова селяви. А беспородов еще и беспринципный - левак на гранквисте придумал, при этом его локоть в лицо Мельгарехо предпочел не заметить. Конечно, можно подумать что он по сумме с предыдущим моментом - борьбой Кутепова со Смоловым - его дал. Но там Федя правила не меньше Кутепова нарушал. Бомжи могут радоваться - админресурс результат сделал, гонка впереди.

18:56

banish

ничем смолов не мог бы помочь стоя в круге только своих бы ввел в заблуждение.правильно что ушел

18:43

banish

на смолове чистый пенальти сбил то он его ногой а не руками

18:42

Веравалер

А НАЗНАЧЕН - правильно? А НЕ НАЗНАЧЕН за удар локтём в лицо - правильно? Что вы зубы-то заговариваете???

18:38

14BrGRU

Он просто порвал свою ж.о.пу за Краснодар, а вы его так??!

18:37

maxcds

Согласен. Смолов - позорник.

18:32

ki

Смолов - баба. Оставил команду в меньшинстве. Даже просто постоял бы в круге и то помог был.

18:31

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