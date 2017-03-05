Смолов покинул поле из-за травмы, "Краснодар" остался в меньшинстве

В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" нападающий хозяев Федор Смолов покинул поле на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра. Отметим, что хозяева использовали все замены, таким образом, клуб продолжил встречу в меньшинстве. Форвард после повреждения ушел сразу в раздевалку.
Во втором тайме Смолов стал автором второго забитого хозяевами мяча. На 73-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне национального чемпионата.
Kostromich44
Смолову быстро аукнулось за питерский беспородовский пеналь. Конечно, может он и не виноват, но такова селяви. А беспородов еще и беспринципный - левак на гранквисте придумал, при этом его локоть в лицо Мельгарехо предпочел не заметить. Конечно, можно подумать что он по сумме с предыдущим моментом - борьбой Кутепова со Смоловым - его дал. Но там Федя правила не меньше Кутепова нарушал. Бомжи могут радоваться - админресурс результат сделал, гонка впереди.
18:56
banish
ничем смолов не мог бы помочь стоя в круге только своих бы ввел в заблуждение.правильно что ушел
18:43
banish
на смолове чистый пенальти сбил то он его ногой а не руками
18:42
Веравалер
А НАЗНАЧЕН - правильно? А НЕ НАЗНАЧЕН за удар локтём в лицо - правильно? Что вы зубы-то заговариваете???
18:38
14BrGRU
Он просто порвал свою ж.о.пу за Краснодар, а вы его так??!
18:37
maxcds
Согласен. Смолов - позорник.
18:32
ki
Смолов - баба. Оставил команду в меньшинстве. Даже просто постоял бы в круге и то помог был.
18:31