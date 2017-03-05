Смолов покинул поле из-за травмы, "Краснодар" остался в меньшинстве

В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" нападающий хозяев Федор Смолов покинул поле на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра. Отметим, что хозяева использовали все замены, таким образом, клуб продолжил встречу в меньшинстве. Форвард после повреждения ушел сразу в раздевалку.

Во втором тайме Смолов стал автором второго забитого хозяевами мяча. На 73-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне национального чемпионата.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"