20:26 21 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов подписался на Instagram Гетце и Ройса

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подписался в социальной сети Instagram на страницы игроков дортмундской "Боруссии" Марко Ройса и Марио Гетце. Немецкие хавбеки появились в списке подписок Смолова совсем недавно.

Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны "Боруссии". Однако в немецком клубе от комментариев на эту тему отказались.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ростовский свин

а я считаю что дортмунд для смолова лучший вариант : кем были левандовски и обамеянг до дортмунда? очень хотелось бы что бы этот переход состоялся.

09:19

Бен Ричардс

Можно ещё посоветовать подписаться на журналы "Газовая промышленность", "Коневодство и конный спорт" и газету "Гудок". Вот новость-то будет!

01:44

баламошка

Не удивлюсь, если Федька по приколу добавился. Подкинул халявной работёнки для журналюшек.

21:56 21 декабря

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