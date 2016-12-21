Смолов подписался на Instagram Гетце и Ройса

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подписался в социальной сети Instagram на страницы игроков дортмундской "Боруссии" Марко Ройса и Марио Гетце. Немецкие хавбеки появились в списке подписок Смолова совсем недавно.

Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны "Боруссии". Однако в немецком клубе от комментариев на эту тему отказались.