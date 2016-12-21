Смолов подписался на Instagram Гетце и Ройса

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подписался в социальной сети Instagram на страницы игроков дортмундской "Боруссии" Марко Ройса и Марио Гетце. Немецкие хавбеки появились в списке подписок Смолова совсем недавно.
Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны "Боруссии". Однако в немецком клубе от комментариев на эту тему отказались.
Smolov just started following #Götze and #Reus! More on the Russian forward here: https://t.co/olTemlYxIB #bvb pic.twitter.com/xWivThPnLk– Futbolgrad (@FutbolgradLive) 20 декабря 2016 г.
ростовский свин
а я считаю что дортмунд для смолова лучший вариант : кем были левандовски и обамеянг до дортмунда? очень хотелось бы что бы этот переход состоялся.
09:19
Бен Ричардс
Можно ещё посоветовать подписаться на журналы "Газовая промышленность", "Коневодство и конный спорт" и газету "Гудок". Вот новость-то будет!
01:44
баламошка
Не удивлюсь, если Федька по приколу добавился. Подкинул халявной работёнки для журналюшек.
21:56 21 декабря