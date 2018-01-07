Смолов отрицает, что говорил об интересе "Бешикташа"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отрицает, что говорил об интересе со стороны "Бешикташа".

Ранее турецкий портал GoalBien опубликовал слова форварда сборной России, который якобы заявил, что слышал об интересе стамбульцев, однако "Краснодар" должен дать разрешение на трансфер.

"Это не мои слова", - написал Смолов в своем Твиттере.

Это не мои слова🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/egGBQbmGQS

Новость об интересе "Бешикташа" к Смолову появилась еще в летнее трансферное окно. Также стало известно, что Смолов может перейти в "Зенит".

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей во всех клубных турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.