Смолов открыл счет в матче с "Ростовом" и возглавил бомбардирскую гонку РФПЛ

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет на 28-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард смещаясь с правого фланга в штрафную, пробил из под защитника Евгения Макеева, и вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил мяч в ворота.
Для Смолова этот гол стал 11-м в РФПЛ в текущем сезоне. Таким образом, 28-летний игрок возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России, опережая нападающего "Зенита" Александра Кокорина на один забитый мяч.
Duckhunter68
Давай, Федя, жги!
20:12 3 марта
pahom-17
Сергей пшенку пропустил(((..блин низом для него проблема...
19:51 3 марта
Al Rains
Верим!!!Валера!!!
19:43 3 марта
Овен0464
Валера! Верю!!!!
19:38 3 марта