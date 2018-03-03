19:34 3 марта | Футбол — РФПЛ

Смолов открыл счет в матче с "Ростовом" и возглавил бомбардирскую гонку РФПЛ

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет на 28-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард смещаясь с правого фланга в штрафную, пробил из под защитника Евгения Макеева, и вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил мяч в ворота.

Для Смолова этот гол стал 11-м в РФПЛ в текущем сезоне. Таким образом, 28-летний игрок возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России, опережая нападающего "Зенита" Александра Кокорина на один забитый мяч.

Краснодар - Ростов

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Duckhunter68

Давай, Федя, жги!

20:12 3 марта

pahom-17

Сергей пшенку пропустил(((..блин низом для него проблема...

19:51 3 марта

Al Rains

Верим!!!Валера!!!

19:43 3 марта

Овен0464

Валера! Верю!!!!

19:38 3 марта

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