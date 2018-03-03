Смолов открыл счет в матче с "Ростовом" и возглавил бомбардирскую гонку РФПЛ

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет на 28-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард смещаясь с правого фланга в штрафную, пробил из под защитника Евгения Макеева, и вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил мяч в ворота.

Для Смолова этот гол стал 11-м в РФПЛ в текущем сезоне. Таким образом, 28-летний игрок возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России, опережая нападающего "Зенита" Александра Кокорина на один забитый мяч.