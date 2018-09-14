Смолов остался в запасе на матч с "Динамо" потому, что не сможет сыграть с "Галатасараем"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов не попал в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ с "Динамо" из-за того, что не сможет выйти на поле во встрече 1-го тура Лиги чемпионов с "Галатасараем", который состоится 18 сентября в Стамбуле.

Форвард, выступавший в сезоне-2017/18 за "Краснодар", получил одноматчевую дисквалификацию после ответной игры 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" и теперь ее отбывает. Поэтому тренерский штаб железнодорожников принял решение не ставить его на дерби с бело-голубыми с первых минут. (Вячеслав Короткин)

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