18:39 | Футбол — РПЛ

Смолов остался в запасе на матч с "Динамо" потому, что не сможет сыграть с "Галатасараем"

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Нападающий "Локомотива"  Федор Смолов не попал в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ с "Динамо" из-за того, что не сможет выйти на поле во встрече 1-го тура Лиги чемпионов с "Галатасараем", который состоится 18 сентября в Стамбуле. 

Форвард, выступавший в сезоне-2017/18 за "Краснодар", получил одноматчевую дисквалификацию после ответной игры 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" и теперь ее отбывает. Поэтому тренерский штаб железнодорожников принял решение не ставить его на дерби с бело-голубыми с первых минут. (Вячеслав Короткин)

Локомотив - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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