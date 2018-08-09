13:24 | Футбол — РПЛ

Смолов определился с игровым номером в "Локомотиве"


Сегодня, 9 августа, нападающий сборной России Федор Смолов заключил контракт с "Локомотивом". По информации "СЭ", соглашение рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро.

В новом клубе 28-летний Смолов будет выступать под 9-м номером.

 

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