Смолов определился с игровым номером в "Локомотиве"

Сегодня, 9 августа, нападающий сборной России Федор Смолов заключил контракт с "Локомотивом". По информации "СЭ", соглашение рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро.

В новом клубе 28-летний Смолов будет выступать под 9-м номером.

Нападающий сборной России Федор Смолов стал игроком "Локомотива"! Желаем Федору удачи в новой команде! 🔥🚀 pic.twitter.com/l3biY6hT5n – Сборная России (@TeamRussia) 9 августа 2018 г.

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