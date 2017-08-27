Смолов оформил дубль в матче с "Динамо"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо". После передачи от защитника Сергея Петрова форвард на 60-й минуте пробил по воротам, и мяч после рикошета от защитника бело-голубых Тони Шуньича залетел в ворота.
Отметим, что этот гол стал для форварда вторым во встрече и в сезоне.
Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #КраснодарДинамо 2:0 60' Фёдор Смолов (дубль) @smolovfedor_90 pic.twitter.com/mneQGRknBS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.