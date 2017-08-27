Смолов оформил дубль в матче с "Динамо"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо". После передачи от защитника Сергея Петрова форвард на 60-й минуте пробил по воротам, и мяч после рикошета от защитника бело-голубых Тони Шуньича залетел в ворота.

Отметим, что этот гол стал для форварда вторым во встрече и в сезоне.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"