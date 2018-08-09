Смолов не явился в суд на рассмотрение дела о ДТП с его участием

Нападающий Федор Смолов не пришел в суд на рассмотрение административного дела о ДТП, сообщают сообщают "РИА Новости". По данным издания, в зале суда присутствуют представитель Смолова, сотрудник полиции и трое судебных приставов, также собрались журналисты федеральных и местных СМИ.

В четверг днем было объявлено о переходе нападающего из "Краснодара" в состав "Локомотива".

В ночь на 1-е августа Смолов попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП", которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей