Смолов не попал в заявку на матч "Краснодар" - "Оренбург"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов огласил стартовый состав команды на матч 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга". В заявке команды не оказалось нападающего Федора Смолова, продолжающего восстановление после травмы.

Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Крицюк – Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров – Газинский, Перейра, Эбуэ – Лаборде, Ари, Жоаузинью.

Запасные: Синицын, Адамов, Енджейчик, Гогличидзе, Моргунов, Быстров, Ахмедов, Вандерсон, Окриашвили.

Полностью состав "Оренбурга" выглядит следующим образом: Гутор - Малых, Андреев, Ойеволе, Воробьев, Полуяхтов - Афонин - Коронов, Бреев, Георгиев - Делькин.

Запасные: Руденко, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Нехайчик, Ефремов, Померко, Кацалапов, Батов.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"