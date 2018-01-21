Смолов навестил Джикию в ОАЭ

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в субботу навестил защитника "Спартака" Георгия Джикию в ОАЭ. Он провел у своего партнера по сборной России 10 минут, когда красно-белые отдыхали после утренней тренировки на сборе.

Отметим, что "Краснодар" проводит сборы в Абу-Даби, до отеля, где проживает "Спартак", добираться больше часа на машине.

Джикия в четверг получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2018​.

Что происходило с Джикией после матча с "Шанхаем"