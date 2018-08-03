Смолов может покинуть "Краснодар". Клуб готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 миллионов евро

Форвард Федор Смолов может покинуть "Краснодар" в текущее трансферное окно, несмотря на статус капитана команды.

В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа, "быки" вольны называть любую цену, и сейчас, как подтвердили "СЭ" несколько участников рынка, "Краснодар", выслушивая предложения, готов вести диалог с двузначной цифры – от 10 миллионов евро.

В Краснодарском клубе понимают, что игрок не молодеет, а контракт с ним заканчивается через год.

По информации "СЭ", "Локомотив" хочет купить Смолова и готов рассматривать вариант в формате: 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение 2-4 лет.

Ранее стало известно, что футболист попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

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