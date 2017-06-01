Смолов - лучший игрок сезона в "Краснодаре"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о результатах голосования болельщиков за лучшего игрока сезона. Им был признан нападающий Федор Смолов. Отметим, что 27-летний форвард удостоился этого звания второй сезон подряд.

Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Андреас Гранквист и голкипер Андрей Синицын.

Напомним, что в минувшем сезоне Смолов провел 31 матч в клубных соревнованиях и забил 25 мячей. "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и сыграет в Лиге Европы.