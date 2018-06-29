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Смолов - лучший игрок сезона-2017/18 по версии РФС

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В пятницу, 29 июня, в Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочего был утвержден список лауреатов - лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам футбольного сезона 2017/18.

Лучшим игроком признан форвард "Краснодара" Федор Смолов

За вклад в развитие футбола награжден президент "быков" Сергей Галицкий.

Смолов в прошедшем чемпионате России забил 14 голов и сделал 9 результативных передач в 22 играх. Форварду не хватило одного забитого мяча, чтобы догнать полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров лиги.

"Краснодар" в чемпионате России-2017/18 занял 4-е место.

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https://www.rfs.ru/news/207346

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