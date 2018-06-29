Смолов - лучший игрок сезона-2017/18 по версии РФС

В пятницу, 29 июня, в Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочего был утвержден список лауреатов - лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам футбольного сезона 2017/18.



Лучшим игроком признан форвард "Краснодара" Федор Смолов.



За вклад в развитие футбола награжден президент "быков" Сергей Галицкий.



Смолов в прошедшем чемпионате России забил 14 голов и сделал 9 результативных передач в 22 играх. Форварду не хватило одного забитого мяча, чтобы догнать полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров лиги.



"Краснодар" в чемпионате России-2017/18 занял 4-е место.

Все о чемпионате России по футболу