Смолов лишен водительских прав после ДТП

Форварда "Локомотива" и сборной России Федора Смолова на год лишили водительских прав, сообщает Life. Решение принял Октябрьский районный суд Краснодара. Ранее сообщалось, что Смолов на рассмотрение дела не явился.

У 28-летнего футболиста есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение. Отмечается, что смягчающим обстоятельством стал тот факт, что Смолов возместил нанесенный им ущерб.

В ночь на 1-е августа футболист попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

Сегодня было объявлено о перехода игрока из "Краснодара" в "Локомотив" за 9 миллионов евро.

Смолов в "Локомотиве" – это здорово для всех