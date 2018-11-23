19:03 | Футбол — РПЛ

Смолов и Тугарев - в основе "Локомотива" на матч с "Уралом"

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"Локомотив" объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги против "Урала". С первых минут встречу начнут полузащитник Роман Тугарев и нападающий Федор Смолов.

Состав "Локомотива": Гильерме - Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Хеведес - Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев - Смолов.

Запасные: Коченков, Идову, Фернандеш, Баринов, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, Эдер, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов.

Локомотив - Урал

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